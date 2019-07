Aliou Cissé : « Il ne faut pas sous-estimer le Bénin » Le sélectionneur national Aliou Cissé a invité, mardi, à ne pas sous-estimer l’équipe du Bénin qui mérite sa place dans ces quarts de finale de CAN. ’’La plus grosse bêtise, ce serait de sous-estimer cette équipe du Bénin, qui mérite sa place dans ces quarts de finale’’, a dit coach Cissé, informé, en conférence de presse, des propos d’un attaquant sénégalais, qui aurait déclaré que le Bénin ne saurait être un obstacle pour le Sénégal.

’’Je n’ai pas entendu ces propos et quoi qu’il en soit, par notre éducation et notre feuille de route, nous avons fait de l’humilité notre credo’’, a rappelé le technicien sénégalais. Le match contre le Bénin, prévu mercrdi, sera ’’compliqué’’, a insisté le sélectionneur national. ’’Ce sont les meilleures sélections qui sont présentes à ce stade de la compétition’’, a répété le sélectionneur national, évoquant de grands footballeurs qui composent cette sélection des "Ecureuils".



’’Nous avons le leader Sességnon, l’attaquant Steve Mounié et (Michael) Poté et aussi Adéoti qui sont en train de réussir une grande compétition’’, a dit Aliou Cissé. Salif Sané, le défenseur qui a accompagné Aliou Cissé en conférence de presse, a abondé dans le même sens, soulignant que le Sénégal respecte tous ses adversaires. ’’Mais nous ne craignons personne’’, a dit Sané, assurant qu’il est définitivement apte à redémarrer sa Coupe d’Afrique des nations après une blessure lors du premier match contre la Tanzanie le 23 juin dernier.













APS

