Aliou Cissé : « J’avais dit à Koulibaly, je te ferai jouer une Coupe du monde et une finale de Coupe d’Afrique »

Le sélectionneur de l’équipe du Sénégal, Aliou Cissé, a tenu sa promesse d’il y a quatre ans. « J’avais promis d’amener cette équipe en finale de la CAN, un jour. Je me rappelle, lorsque je venais de prendre l’équipe, j’avais tenu ce mot.



Aujourd’hui, c’est fait et je remercie tous ceux qui m’ont soutenu depuis le début. Ce n’était pas facile. Rien n’a été simple », se rappelle-t-il, à l’occasion de sa conférence de presse.



Il se rappelle avoir demandé à Koulibaly de venir en équipe nationale pour le faire jouer une Coupe du monde et une finale de Coupe d’Afrique. Sa promesse devient quatre ans après une réalité.

