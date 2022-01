Aliou Cissé: « Le match contre le Burkina Faso sera très difficile»

«On a toujours cru en nous, on a continué à travailler, malgré les critiques. Ça fait six ans que nous sommes ensemble, on a disputé plusieurs types de matchs dans le continent. Il y a des joueurs d’expérience.



Certains en sont à leur 4ème CAN. J’ai été footballeur, je connais la compétition. Dans les moments difficiles, on est resté serein. Donc, le fait de gagner contre la Guinée équatoriale fait plaisir. Rien n’est fait. Il va falloir bien récupérer et préparer ce match contre le Burkina Faso qui sera très difficile.



Nous attendons un match très compliqué. Cette équipe actuelle du Burkina est différente de celle qu’on a rencontrée en 2016 et 2017 en éliminatoires de Coupe du monde», déclare-t-il.