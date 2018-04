Aliou Cissé : « Le seul objectif, gagner un trophée »

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé parle du groupe du Sénégal pour la Coupe du monde et estime n'avoir qu'un seul objectif, c’est de gagner un trophée.



Dans une interview accordé au journal "Record", il dit : « les gens pensent que le Sénégal va passer facilement le cap du premier toi. Moi, je dis non. Il faut retourner en arrière. Ça fait quand même 17 ans que le Sénégal ne s’est pas qualifié à une phase finale de Coupe du monde. Pourtant, on avait des générations meilleures que celle que j’ai aujourd’hui. Là, nous sommes dans une poule ou il y a la Colombie qui s’est qualifiée successivement à deux Coupes du monde avec des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens. La Pologne qui est dans le top 10 des équipes mondiales et nous, on veut être favoris de cette poule-là ? Non, il ne faut pas déconner. A la limite, c’est un manque d’humilité. Maintenant, nous avons une équipe avec de très bons joueurs. On va se préparer. Si on peut gagner la coupe du monde, je serai le premier à signer ».



Coach Aliou Cissé de poursuivre : « nous allons continuer à travailler, se qualifier à une coupe du monde ou à une coupe d’Afrique c’est bien, mais le seul objectif qui compte aujourd’hui pour le Sénégal, c’est de gagner un trophée ».