Aliou Cissé : « Les entraîneurs locaux savent réfléchir et apporter leur savoir-faire » Aliou Cissé, le sélectionneur national de l’équipe du Sénégal, a encore remercié la Fédération sénégalaise de football (FSF) qui fait actuellement confiance aux entraîneurs locaux.

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Décembre 2019 à 10:58 | | 0 commentaire(s)|

« Je suis content de voir qu’on est en train de faire confiance aux techniciens locaux. Je voudrais qu’on sache que nous sommes aussi capables de réfléchir et de montrer notre savoir faire comme les autres », a-t-il déclaré, samedi soir, au Musée des Civilisations Noires, après avoir reçu son prix spécial des mains de la presse sportive qui fêtait les meilleurs sportifs de l’année 2019. D’ailleurs, ce prix, il le dédie à feu Karim Séga Diouf qui était l’entraîneur titulaire chez les Olympiques entre 2011 et 2012 et lui son adjoint.

Aliou Cissé a par ailleurs remercié son staff, les joueurs, la Fédération, l’Etat du Sénégal ainsi que les supporters. Selon lui, c’est grâce à cette belle collaboration qu’il a été honoré lors de la 15e édition du gala de l’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS).

Pour terminer, Cissé souhaite vivre une année 2020 meilleure que 2019 qui s’écoule dans quelques semaines.

Source Igfm



