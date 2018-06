Aliou Cissé : « Ne pas s’enflammer, rester humbles »

Après avoir battu la Pologne 2-0, le sélectionneur des "Lions" du Sénégal Aliou Cissé n’a pas voulu verser dans l’autosatisfaction. Au contraire, il a appelé ses joueurs à l’humilité car, pour lui, rien n’est encore joué.



« Cette victoire nous permet d’entrer dans la compétition de la plus belle des manières. Mais, il ne faut pas s’enflammer, il y a le deuxième match contre le Japon qui est aussi important que contre la Pologne », a dit le coach du Sénégal Aliou Cissé, en conférence de presse après match.



Il ajoute : « On ne s’enflamme pas, on va garder l’humilité parce que c’est important. Nous allons aborder le match contre le Japon de la meilleure des manières. On va se reposer pour bien récupérer afin d’être prêts ».

















