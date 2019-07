Aliou Cissé après le match : " Ce n'était pas le bon jour...je demande aux sénégalais de les accueillir" Malgré la défaite de l’équipe nationale du Sénégal, en finale de Can contre l’Algérie (0/1), Aliou Cissé se dit très fier de ses joueurs. Il magnifie leur comportement depuis le début de cette compétition. Et lance un appel aux supporters sénégalais de venir accueillir ses poulains, une fois de retour au pays

« On prend très tôt un but, on méritait d’égaliser, mais ça n’a pas été le cas. J’ai une pensée pour mes joueurs, qui voulaient gagner, mais ce n’était pas le bon jour. J’ai aussi une pensée pour le peuple sénégalais qui s’est mobilisé derrière cette équipe. Je leur demande d’accueillir ces jeunes joueurs », a-t-il déclaré en conférence de presse. « On a eu des occasions, suggestions, l’Algérie pouvait perdre sur ce qu’on a vu. On a manqué de lucidité, tout s’est joué sur des détails. On aurait aimé gagner. Mais je félicite Djamel qui mérite sa victoire. »



