Aliou Cissé, coach des "Lions": « Le président de la République nous met un peu la pression »

‘’On voyait le trophée de loin. Aujourd’hui, avoir l’opportunité de pouvoir s’en approcher et de le toucher, c’est super important et motivant pour tout entraîneur et surtout, pour tout joueur de football. Le président de la République nous met un peu la pression. Cependant, il a raison, il faut rêver grand. Nous sommes en droit d’avoir des ambitions. Mais nous savons que ça va être une compétition très difficile. Ça serait déjà pas mal. On a trois matches de poule. Notre philosophie, c’est d’aborder ce Mondial match par match.



Le premier contre la Pologne, qui est un sacré client, sera important. C’est un groupe équilibré. Nous pouvons penser que nous sommes capables de gagner un match et de sortir de ce groupe. On a une jeune équipe inexpérimentée. Commençons d’abord par gagner un match. La plupart des joueurs, pour ne pas dire tous, en seront à leur première Coupe du monde. Cela a été le cas, il y a 17 ans. Nous avions quand même réalisé un bon parcours. Il faut prier que tous les joueurs soient au rendez-vous. Qu’il n’y ait pas de pépins physiques, pour avoir la totalité de notre groupe.



On fera de notre mieux pour défendre dignement les couleurs du Sénégal et de l’Afrique. Si, aujourd’hui, on veut postuler parmi les équipes qui doivent gagner la Can en 2019, ça passe d’abord par une bonne participation à la Coupe du monde. On sera 5 pays africains à y être. Tant mieux ! Cette Coupe d’Afrique 2019 sera la plus difficile de toute l’histoire du football africain, parce que tous les grands y seront’’, explique le coach des "Lions" du Sénégal.











Source: enqueteplus