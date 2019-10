Aliou Cissé désigné Ambassadeur du Tourisme par le ministre Alioune Sarr Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, désigné ambassadeur du tourisme au Sénégal. Cette distinction du sélectionné a été rendue publique lors d'une cérémonie d’intronisation jeudi dernier, en marge du Salon international du Tourisme à Paris.

Cette distinction de Aliou Cissé, ancien international et actuel entraineur de l'équipe du Sénégal, a été rendue publique à Paris.



L'ex co-équipier des El Hadji Ousseynou, Kalidou Fadiga et autres a été désigné ambassadeur du Tourisme au Sénégal par le ministre du Tourisme, des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Alioune Sarr.



Le choix du ministre s'explique par plusieurs raisons, notamment ses performances à la tête de la sélection nationale, finaliste de la dernière coupe d'Afrique en Egypte, la qualification au Mondial en 2018, entre autres.

