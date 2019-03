Aliou Cissé, sélectionneur équipe nationale: » j’ai à cœur de bien terminer ces éliminatoires »

Déjà qualifiés et premiers de leur groupe, les "Lions" vont croiser, samedi prochain, la sélection de Madagascar qu’ils avaient tenue en échec à l’aller (2-2).



Sélectionneur de l’équipe du Sénégal, Aliou Cissé soutient qu’il a envie de terminer en beauté les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Egypte 2019, avec cette 6e et dernière journée. "nous sommes qualifiés certes, mais on a à cœur de bien terminer. il y a deux ans, on avait fait 6 matches pour autant de victoires. Cette fois-ci aussi, on a envie de gagner les 5 matches".













