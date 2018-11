Aliou Cissé, sélectionneur national : « Super motivés à jouer un gros match et préparer la Can 2019 »

En dépit de la qualification du Sénégal pour la Can 2019, Aliou Cissé s’attend à affronter l’équipe Equato-Guinéenne qui « aura à cœur de terminer » (en beauté) son match de l’année devant son public, malgré son élimination.



Le sélectionneur national, Aliou Cissé assure que ses joueurs sont aussi « super motivés à jouer un gros match et surtout préparer la Can 2019 ». Serein et confiant, il a même livré son onze de départ de cet après-midi face au « Nzalang ». Une première depuis qu’il est à la tête des « Lions » en 2015.











