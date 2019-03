Aliou Cissé sur le match contre le Madagascar: « nous devons être forts sur la possession de la balle, la maitrise du jeu et les relances... »

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Mars 2019

Le sélectionneur national s’attend à une rencontre compliquée contre les Barea. Pour Aliou Cissé, les Malgaches ont toujours posé un problème aux Sénégalais, mais il croit dur comme fer à la victoire.



De ce fait, il tente de donner les clés du match pour surprendre les Malgaches. « Nous devons être forts sur la possession, sur la maîtrise du jeu et du ballon, sur les relances et voir comment contourner leur bloc et être patients pour justement construire une belle victoire », a indiqué le coach des Lions de la Téranga.













Les Echos

