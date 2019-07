Aliou Cissé sur le penalty raté de Sadio Mané: « J’aurai une discussion avec lui… »

Le Sénégal vient d’éliminer l’Ouganda en 8e de finale de la coupe d’Afrique des Nations et se qualifie pour les quarts de finale de cette compétition.



Sadio Mané a marqué l’unique but de cette rencontre qui qualifie le Sénégal en quart de finale. Après le Kenya, le leader technique de cette équipe nationale du Sénégal a raté un penalty, une deuxième fois dans cette compétition.



Le sélectionneur Aliou Cissé a évoqué cet aspect en conférence de presse d’après match. Le technicien sénégalais confie au micro de wiwsport.com, qu’il aura une discussion avec l’attaquant sénégalais.



« Sadio ne s’est pas arrêté sur ça, il a confiance en lui et c’est pour cela qu’il a pris ce penalty. Mais, c’est une discussion que j’aurai avec lui même s’il ne faut oublier que c’est lui le numéro 1 parmi les tireurs « , a-t-il déclaré le sélectionneur des "Lions".



Cissé a aussi évoqué le prochain adversaire du Sénégal, le Bénin qui vient d’éliminer le Maroc en 8e de finale. « Il n’y a pas de petites équipes, tout le monde est capable de gagner. Les équipes sont bien organisées. Tout le monde doit être prêt. Il faut préparer les matches les uns après les autres ».









