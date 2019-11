Aliou Goloko: «Klopp a fait une erreur de communication»

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Novembre 2019 à 20:44 | | 0 commentaire(s)|

La déclaration de Jürgen Klopp, qui a porté son choix sur Van Dijk pour le ballon d'or, n'a pas du tout plu à des journalistes sportifs sénégalais. Pour Aliou Goloko, journaliste et ‘‘Média officier’’ à la Caf, la sortie du coach de Sadio Mané est une erreur. «Klopp a fait une erreur de communication. On ne peut pas être le coach d'un club dont plusieurs des joueurs sont nominés pour le ballon d'or et désigner un seul d'entre eux comme étant celui qui le mérite», a-t-il déclaré.



Joint par Seneweb, il soutient que «Van Dijk, au même titre que Firmino, Salah ou Mané, ont fait les mêmes saisons, ont porté les même titres, ont gagné les mêmes matchs et ont perdu les mêmes matchs ensemble.» Et donc, si une distinction individuelle est en jeu, l'entraîneur de Liverpool devrait éviter de «désigner l'un d'entre eux». Mais pour M. Goloko, ce que Klopp a dit n'enlève en rien le talent ou les performances de Sadio Mané: «C’est un garçon qui a la tête sur les épaules. Il sait où il veut aller et il n’a pas besoin d'être adoubé par son entraîneur pour montrer à la face du monde qu'il est un grand joueur. Mais Klop pouvait s'abstenir de faire de tels commentaires. Il devait mettre ses joueurs au même pied d'égalité.»

