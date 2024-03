Aliou Mamadou Dia, candidat du PUR : Son parcours, son ambition, les axes majeurs de sa vision pour le développement Décliné sur sa page, Aliou Mamadou Dia, le candidat du PUR, a un parcours très riche en dehors de la politique. Et fort de ses atouts, il décline son ambition, les axes majeurs de sa vision pour le développement du Sénégal. En voici une brève présentation.

Aliou Mamadou Dia est un fonctionnaire international ayant longtemps travaillé au sein des Nations-Unies et plus particulièrement, au programme de ladite organisation pour le développement, le PNUD.



Avant d’intégrer le Système des Nations-Unies, il a mené, pendant plus de 5 ans, des activités de recherche et d’enseignement universitaire, dans le cadre des travaux de sa thèse de Doctorat au Département de Géographie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Laboratoire de Télédétection Appliquée de l’Institut des Sciences de la Terre de la même université et au Laboratoire de Géosciences de l’université de Marne la Vallée, en France.



Il a aussi mené plusieurs missions de consultations avec des bureaux d’études internationales.



Pour bâtir un Sénégal prospère dans l’unité, la transparence, la droiture et le respect de la dignité humaine, le président Aliou Mamadou Dia a décliné son programme NITE ak NAATAANGE, sous la forme chiffrée 4-4-4.



En effet ce 4-4-4 représente sa vision déclinée sur 4 piliers, 4 leviers d’accélération et 4 réformes phares, dans le but de mener le Sénégal vers un développement durable et inclusif, d’ici l’horizon 2034. Découverte.



4 principaux piliers



Développement du capital humain

Économie compétitive, durable et inclusive

Gouvernance et équilibre des institutions

Inclusion et protection sociale





4 leviers d’accélération



Innovation et digitalisation

Partenariat

Financement

Accès à l'énergie





4 Réformes phares



Conseil Supérieur de la Jeunesse

Pôles de Développement durable

Professionnalisation des « Daaras »

Haut Conseil des Sages





