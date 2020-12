Aliou Sall, Maire: «A Guédiawaye, je suis le patron et Gakou devrait me verser ses troupes…» Le maire de Guédiawaye souhaite que Malick Gakou rejoigne la mouvance présidentielle. pour autant, Aliou Sall ne compte pas s’effacer au profit du leader de Grand parti dans la banlieue. D’ailleurs, il estime que ce dernier devrait lui verser ses troupes pour un bon compagnonnage au niveau local.

Malick Gakou tarde à se prononcer sur son avenir politique et son éventuel ralliement à la mouvance présidentielle. Mais à entendre Aliou Sall, le leader du Grand parti ne devrait pas tarder à rejoindre son frère et chef de l’Etat. Invité de l’émission «Grand Jury» hier sur la «Rfm», le maire de Guédiawaye a rappelé l’avoir taquiné dernièrement en lui disant que son pied droit est dedans et son pied gauche en attente. Il ajoute qu’ils vont le pousser à rejoindre complètement le régime.



Revenant sur le cas Malick Gakou, il estime que s’il rejoint la mouvance présidentielle, il faudra qu’on lui réserve une place politique.



«C’est à nous d’avoir une intelligence collective et faire de sorte que chacun puisse avoir sa place politique et s’épanouir», soutient-il. Aliou Sall pense que d’un point de vue national, le leader du Grand Parti est l’alter ego de Macky Sall en tant que chef de parti. Toutefois, il précise : «A Guédiawaye, je suis le patron. Il (Ndlr :Malick Gakou) va devoir me verser ses troupes pour que je puisse les gérer pour son compte.»



Aliou Sall salue la contribution de l’ancien ministre du Commerce en 2014 dans son élection à la tête de la Ville de Guédiawaye.

«Je ne connais pas ses intentions. En tout cas, je suis candidat et je ne pense pas qu’il sera candidat en face de moi pour la présidence du futur conseil départemental. Je ne crois pas que cela ait un sens politique pour lui. J’espère d’ailleurs qu’il va être dans notre coalition et comme il l’a fait en 2014, il va contribuer à notre victoire à Guédiawaye comme ailleurs», indique Aliou Sall. Il estime dans la foulée se sentir plus fort que jamais dans Guédiawaye.

