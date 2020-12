Aliou Sall, Maire de Guédiawaye: «Gackou a le pied gauche et la moitié du pied droit dedans, mais il faut faire vite, car…» Les retrouvailles entre Macky Sall et Idrissa Seck sont bien appréciées par le coordonnateur départemental de l’Apr de Guédiawaye. Aliou Sall, puisque c’est de lui qu’il s’agit, magnifie l’arrivée de «Ndamal Kadior», Idrissa Seck, qui massifie ainsi la coalition présidentielle.

« Nous félicitons le Président Macky Sall pour cette démarche d’ouverture. Nous félicitons aussi les personnalités qui ont accepté de venir aux côtés du président de la République, pour relever les défis qui se posent à notre pays », se réjouit Aliou Sall.



Le frangin du Président dit être ouvert pour accueillir tout responsable de l’opposition à Guédiawaye, qui le désire, pour élargir la coalition de Bby. À propos de Malick Gackou, du Grand parti and Suxali Senegaal, il l’invite à faire vite.



« Je sais qu’il a le pied droit et la moitié du pied gauche dedans. Mais, il doit faire vite. Car le train ne peut s’arrêter parce qu’il roule à grande vitesse », ironise l’édile de Guédiawaye.



Il s’exprimait lors de l’inauguration de l’école primaire 2 de Médina Gounass, construite par la mairie de ladite localité. Il s’agit de quatre salles de classes, d’un bureau pour le directeur et d’un bloc de toilettes.











