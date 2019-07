Aliou Sall à l'étranger: Abdoul Mbaye craint une destruction de preuves

L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, redoute qu’Aliou Sall, accusé par la chaîne anglaise Bbc d’être au cœur du scandale Pétro-Tim qui a coûté dix milliards de dollars à l’Etat du Sénégal et qui séjourne actuellement à l’étranger, ne profite de son voyage pour brouiller les pistes.



«Ils m’ont injustement interdit de voyager pour divorce. Pour une affaire de milliers de milliards, Aliou Sall peut tranquillement se rendre à l’étranger. Insupportable injustice dans ce pays. Que fait le procureur Serigne Bassirou Guèye du risque de destruction de preuves ?», s’indigne le fondateur de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act).



Abdoul Mbaye fait allusion selon Walf, qui rapporte ses propos, aux photos circulant sur facebook montrent Aliou Sall à l’étranger, en train de prendre un petit déjeuner (voir-ci-dessous).

