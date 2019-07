Aliou Sall après son audition à la Dic: « Je suis très soulagé »

Aliou Sall a passé presque toute la journée hier devant les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic). Arrivé vers 9 heures, une heure avant l’heure prévue pour son audition, il en est sorti à 19 heures 30mn, soit 10 tours d’horloge. « J’ai fait exprès de venir à 9 heures 30 à la Dic, alors que je suis convoqué à 10 heures », a-t-il lancé s’adressant aux journalistes. Il s’est cependant refusé à tout commentaire sur le contenu de son audition qui portait sur l’affaire Petro-Tim. « Je suis soulagé d’avoir eu l’opportunité de parler aux autorités judiciaires. Je suis désolé pour les confrères de la presse. Toutes les scoops que j’avais, je les ai donnés à la police, donc, il n’y a plus de scoop », s'amuse-t-il.



Dans la foulée, Aliou Sall a remercié ses militants et sympathisants qui avaient fait le déplacement pour le soutenir. « Depuis ce matin, les populations sont là et ont même raté le match de l’équipe nationale du Sénégal, pour voir si j’allais bien. Qu'elles sachent que je vais très bien. Ça me confirme que je n’ai pas le droit de lâcher et, pour rien au monde, je ne lâcherai Guédiawaye et les Sénégalais », leur a-t-il fait savoir.

