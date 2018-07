Aliou Sall défie Me Wade dans son fief: "Macky Sall a déjà gagné la bataille de Kébémer"

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Juillet 2018 à 11:24

Le maire de Guédiawaye, Aliou Sall a déclaré samedi le candidat Macky Sall vainqueur de la présidentielle à Kébémer, jusque-là chasse gardée de l’ancien président Me Abdoulaye Wade.



Le Président de l’Association des maires du Sénégal raisonne en fonction du ralliement de Cheikh Déthialaw et de Modou Diagne Fada, deux fils de la localité à la mouvance présidentielle. «Macky Sall a déjà gagné cette bataille électorale à venir, annonce-t-il, cité par L’Observateur. Cette victoire consacrée ici, dans cette ville religieuse (Ngourane) est d’autant plus certaine que quelques jours avant l’adhésion de Cheikh Déthalaw Seck, Modou Diagne Fada, un autre fils du département, a déclaré son soutien à la mouvance présidentielle ».



« La dynamique de la victoire vient d’être enclenchée à Kébémer, fief de notre père, Me Abdoulaye Wade, avec ces adhésions décisives. Aujourd’hui, il n’y a plus de doute : Macky Sall aura une majorité élargie à Kébémer », a-t-il ajouté, lors d’un meeting dénommée «Initiative républicaine ».



Dans la foulée, le Directeur de la Caisse des dépôts et Consignations a tourné en dérision la marche de l’opposition vendredi dans les rues de Dakar. « L’opposition avait déclaré urbi et orbi qu’elle allait faire descendre dans la rue plus d’un million de personnes, mais au finish, elle s’est retrouvée avec quelques 3 000 manifestants. Et puis, elle a étalé au grand jour ses divisions » raille-t-il. Avant de conclure : « les leaders de l’opposition doivent se rendre compte, quand il s’agit du défi de la gouvernance, thème qui leur est si cher, que Macky Sall l’a relevé. C’est la conviction exprimée par le peuple au développement, les Ong. Le Sénégal s’est inscrit sur la rampe de l’émergence, grâce à la vision éclairée du chef de l’Etat et le seul avis qui compte est celui des Sénégalais qui du reste, sont favorable à notre leader ».

