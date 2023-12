Aliou Sall nie toute présence au tribunal, dans le litige entre Sonko et l’Etat du Sénégal

Une information affirmant la présence d'Aliou Sall au tribunal lors de l'audience spéciale concernant le litige électoral opposant Ousmane Sonko et l’État du Sénégal, a été catégoriquement démentie par le frère du président. Joint par Leral.net, Aliou Sall a rejeté fermement les accusations portées à son encontre.



L'ancien maire de Guediawaye a réfuté vigoureusement lesdites allégations qui circulent, déclarant qu'il n'a en aucun cas participé à l'audience en question.



Cette situation soulève des questions sur la diffusion de l'information et la nécessité d'une vérification rigoureuse des faits avant de publier des nouvelles potentiellement diffamatoires. L'importance d'une communication responsable et de la préservation de l'intégrité de l'information, est soulignée par cet incident.

