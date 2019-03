Aliou Sané, Y en marre : « le commissaire Arona Sy nous a dit… » Dans une longue interview accordée au journal "L’Observateur" de ce jeudi, le nouveau coordonnateur du mouvement Y en marre n’a pas été avare en révélations.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Mars 2019

Entre autres anecdotes croustillantes, Aliou Sané a relaté les passes d’armes entre le commissaire Arona Sy et les responsables du mouvement Y en à marre lors du décès d’un policier pendant des manifestations, en 2011.



« Le lendemain, le commissaire Arona Sy a appelés et nous a dit, ‘’j’ai vu tout le monde à la levée du corps, même des politiciens sont venus, mais je ne vous ai pas vus. Vous vous reprochez des choses ». Et de menacer, « je vous traquerai comme des chiens ». Selon Aliou Sané, « il a voulu nous faire porter le décès de ce compatriote-là » ?

