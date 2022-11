Aliou Sané, coordonnateur Y en a marre : « Les gens qui soutiennent le 3e mandat, sont des traîtres… »

Le coordonnateur du mouvement Y en a marre, Aliou Sané tacle sévèrement les souteneurs de Macky Sall pour une éventuelle 3e candidature. Selon lui, le chef de l’Etat n’est pas bien informé de la position des Sénégalais sur le 3e mandat par ceux qui l’auraient poussé à demander aux militants d'occuper le terrain pour la vente des cartes. Aliou Sané avertit les gens qui murmurent à l’oreille du chef de l’Etat.



« Tous ceux qui sont mobilisés avec Macky Sall contre la troisième candidature de Abdoulaye Wade, c’est eux qui, aujourd’hui, sont autour de Macky Sall et qui sont en train de théoriser cette troisième candidature. Macky Sall, nous l’écoutons. Et tout le peuple aussi l’écoute. Mais en attendant cela, autour de lui, il y a tous ceux qui s’excitent et qui commencent à défendre l’idée d’une troisième candidature.



Tous ces gens-là peuvent être considérés comme des traîtres, des fossoyeurs de la démocratie et de la République, de la cohésion nationale et de la stabilité du pays. Il faut tous les identifier », a laissé entendre Aliou Sané, coordonnateur de Y en a marre.