Aliou Sané : « le préfet a joué à saboter la manifestation » Le coordonnateur du mouvement Y en a marre, Aliou Sané, présent à la manifestation organisée par la plateforme Aar Li Nu Bokk ce samedi, a déclaré que « le préfet a joué à saboter la manifestation. Quand on délivre une autorisation, 3 heures avant la manifestation, c’est parce qu’on veut casser la mobilisation. La dernière fois nous avions reçu l’autorisation la veille. Mais les citoyens sont là et déterminés. Nous continuerons à nous battre ».

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2019 à 17:56 | | 0 commentaire(s)|



