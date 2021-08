Aliou Sow, ancien Ministre: « Macky Sall doit comprendre qu’il n’est pas indispensable»

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Août 2021

L’ancien ministre de la Décentralisation et des Collectivités Locales, Aliou Sow, invité politique de l’émission Toc Toc Sénégal, ce lundi, a invité le chef de l’Etat, Macky Sall, à se ressaisir. « Il doit comprendre qu’il n’est pas indispensable et qu’après lui, d’autres peuvent faire le travail autant que lui, et même bien mieux que lui ».



Ainsi, il estime que tous les signes avant-coureurs, les signes précurseurs, montrent une volonté assez bien ancrée, assez solide, pour ne pas dire presque non négociable de tenter un forcing de 3e mandat.



Macky Sall, précise-t-il, est assez réaliste et assez rigoureux avec lui-même et soucieux de sa place dans l’histoire, pour être un acteur majeur de crise sociale, d’une crise politique ou bien d’une humiliation du Sénégal dans le débat mondial.



