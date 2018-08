Alioune Badara Cissé : « Rien ne fait obstacle à ma candidature »

Le Médiateur de la République animait samedi dernier en France, une conférence publique organisée par un Collectif des sénégalais résidant à Lyon. Selon L’Observateur qui rapporte ses propos, Alioune Badara Cissé s’est soumis à l’interrogatoire d’une assemblée d’une centaine de personnes et a répondu sans tabou à toutes les questions.



Cependant sur celle de sa candidature longtemps agitée, il a préféré maintenir un flou total. Il dit : "Est-ce que je suis candidat, je n’en sais rien du tout. Rien ne fait obstacle à ma candidature. Rien ! Je suis citoyen sénégalais, j’ai plus de 35 ans, je sais lire et écrire en français…j’ai les mêmes droits que Macky Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck… »



ABC de poursuivre : « Je suis médiateur, je n’appartiens à aucun parti politique mais aussi je suis un homme politique. Je ne suis d’aucun bord. J’ai cessé d’ailleurs de chercher un bord, je dois en trouver un qui sera nul autre que celui que je me suis tracé moi-même si c’est trop dire, à 60 ans ».



« Si je devais être candidat un jour, a-t-il conclu, ce n’est pas à Lyon que je vais faire la déclaration. Dans le secret ma délibération, je répondrai à cette question".