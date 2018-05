Alioune Badara Cissé chante Abdoulaye Wade pour son anniversaire

Apres ses sorties qui sont indisposé la galaxie de SMS, voilà que Me Alioune Badara Cissé verse de nouveau dans la provocation. Dans un poème émouvant intitulé « joyeux anniversaire a Abdoulaye Wade », qui soufflait hier, ses 92 ans, le médiateur de la République a célébré l’adversaire irréductible de son leader de parti.



Morceaux choisis : « pas un seul instant, je n’ai hésité devant la très forte envie de te fêter en ce si beau jour de ton anniversaire que je viens finalement te souhaiter. Je te tiens en une si belle estime culminant avec la compétition ultime ayant abouti à un écho de tonnerre dont on retient la substance sublime. Puisse la longévité toujours t’habiter et la bonne santé ne jamais te quitter. Ton affection pour moi nous sépara et mon admiration pour toi la supplanta ».













Vox Populi