Alioune Badara Cissé : « il est important que Idrissa Seck et Macky Sal se retrouvent » Le Médiateur de la République n’est pas du tout opposé à d’éventuelles retrouvailles entre Idrissa Seck et le président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Janvier 2020 à 13:27 | | 4 commentaire(s)|

Partisan des retrouvailles de la grande famille libérale, Alioune Badara Cissé a déclaré ce dimanche qu’ « il est important que Macky Sall et Idrissa Seck se retrouvent », dans l’émission Grand Jury de la RFM ce dimanche, soulignant que l’intelligence combinée de ces deux hommes pourrait beaucoup apporter au Sénégal. Toutefois, a-t-il tenu à préciser, « il faudrait que ces retrouvailles se fassent dans l’intérêt exclusif du Sénégal".

Le journaliste Cheikh Yérim Seck a parlé d’un « deal » entre l’actuel chef de l’Etat et le président du parti Rewmi, affirmant que le président Macky Sall penserait à Idrissa Seck pour lui succéder à la tête du pays.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos