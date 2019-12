Alioune Badara Cissé : « le droit de marche ou de manifester est prévu par la constitution » Le médiateur de la République est pour le respect du droit de marche et de manifester. En tournée, hier à Touba pour rencontrer des militants mécontents de l’Apr, Alioune Badara Cissé a souligné que « le doit de marche ou de manifester est prévu par la constitution. D’ailleurs l’obligation d’une demande n’existe plus, il faut juste en informer l’autorité. Mais cela est assujetti au respect des règles établies, car il ne faut pas que l’anarchie s’installe ».

