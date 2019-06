Alioune Badara Cissé, médiateur: " Le reportage de la BBC ne me fera pas bouger"

«Je voudrais tout simplement dire,que ce n’est pas un reportage de la BBC ou toute autre chaîne étrangère qui ferait mouvoir le médiateur de la république. Ils ne me feront pas bouger. Ils ne me feront pas m’adresser (au peuple). Ces déclarations ont été reprises par certains de nos hommes politiques au Sénégal. Je pense qu’il leur appartient de partager immensément avec les populations», a t-il réagi par ailleurs, sur le scandale supposé qui éclabousse le frère cadet du président de la république. «En ce qui me concerne, je n’ai pas d’appréciation à faire tout simplement,parce que mon

opinion n’est pas formatée par un quelconque média étranger plus que parla presse de mon pays», a-t-il commenté avant de se montrer laudateur à l’endroit des hommes de média du Sénégal. «Vous avez beaucoup plus de talents que quiconque. Vous vivez le Sénégal. Vous le respirez. Vous le reniflez. Donc si je ne peux pas puiser de vos informations, je ne puiserais pas ailleurs», a-t-il fait comprendre.Et comme si cela ne suffisait pas, Alioune Badara

Cissé monte à nouveau sur ses grands chevaux et descend en flammes sans crier gare, le reporter de BB Afrique. Il a, en outre, indiqué qu’aucun journaliste étranger ne peut l’influencer.



Libération

