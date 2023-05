Alioune Badara Ly, Maire de Koungheul : "Ousmane Sonko est inapte et immature pour diriger un pays… »

Ousmane Sonko ne sera pas en lice lors de la prochaine Présidentielle prévue en Février 2024. Le verdict en appel qui l’opposait au Ministre Mame Mbaye Niang au sujet de l’affaire PRODAC, l’a confirmé, ce lundi 8 mai 2023. Réagissant à cette décision de justice, le Maire de Koungheul, Alioune Badara Ly, est d’avis que le leader du Pastef est l’unique responsable de ses déboires: « Le droit a été dit et bien dit. Ousmane Sonko a montré à la face du monde, jour après jour, qu’il est inapte et immature pour diriger un pays.



Nous en voulons pour preuve: ses démêlées avec la Dame Justice (dossier Adji Raby Sarr, affaire PRODAC avec Mambaye Niang) mais, surtout, son incapacité à faire un raisonnement plausible, conciliant et dépourvu de haine, pour semer les germes d’un Sénégal prospère et stable », a réagi l’édile de la capitale du Bambouck.



Le Directeur des Paysages Urbains et des Espaces Publics, de poursuivre : »

Ousmane Sonko s’est lui-même fourré le doigt dans l'oeil en bravant l’interdit ( le couvre-feu) et en allant dans un salon de massage. S’il prend une inéligibilité, aujourd’hui, il n’a qu’à s’en prendre à lui-même au lieu d’en vouloir à l’Etat. Il est le seul et l’unique responsable de ses propres déboires judiciaires », tonne M. Ly, qui demande à l’Etat de rester debout et fort, pour faire face à tout trublion, rapporte "Rewmi".