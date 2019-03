Alioune Fall: « je mets en doute la bonne foi de ceux qui sont contre la sortie de Dionne »

Le conseiller du président sortant et vice-président de la fondation "Servir le Sénégal", Alioune Fall doute de la bonne de ceux qui critiquent la sortie de Mahammad Boun Abdallah Dionne le soir du 24 février.



« Moi, je mets en doute la bonne foi de tous ceux qui se sont insurgés contre la sortie de Mahammad Dionne que je considère, dans le cas qui nous concerne, non comme Premier ministre, mais comme l’un des responsables de la campagne du candidat Sall. Il n’a fait que réagir pour anéantir des contre-vérités. Au soir du 24 février, deux candidats de l’opposition après la fermeture des bureaux de vote, ont organisé une conférence de presse pour déclarer que les résultats issus des opérations de dépouillement établissaient clairement un 2nd tour », s’est défendu M. Fall.













L’Observateur

