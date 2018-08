Alioune Ndione, coach de Rock Energie: « Si Balla essaie de marcher sur Modou Lô, il verra… »

« Modou Lo est prêt. Il n’attend que le jour du combat. Pour être plus précis, je vous dis que nous sommes prêts avant même la programmation du combat. Quand je dis que Modou Lô est prêt avant le duel, c’est que ce sera un autre niveau, lors des préparations.



J’ai l’habitude de dire que les entraîneurs doivent aller refaire leur formation pour se mettre à niveau. Physiquement, il est au top, car ici tout est calculé. Le duel est dans six mois, Modou Lô va tout réviser avant la date échue.



Nous sommes confiants. Pour ce duel, nous aurons une victoire, claire et nette. Nous n’avons pas de pression, car nous savons comment nous y prendre pour terrasser Balla Gaye 2. On va s’en sortir. En 2010, lors du premier combat, Modou Lô était jeune, mais il engrangé de l’expérience. J’entends certains dire que Balla Gaye 2 va marcher sur Modou Lô, qu’il essaie cette fois-ci pour voir. Nous n’avons peur de rien. Qu’il vienne ou reste sur place nous est égal, de toute façon, on sera sur lui ».













Les Echos