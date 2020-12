Alioune Sarr, Ministre du Tourisme: « Air Sénégal SA est leader sur plusieurs destinations »

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, qui a salué l’adhésion des Sénégalais au pavillon national soutient que la compagnie aérienne Air Sénégal SA est leader sur plusieurs destinations. Selon lui, la promotion de la destination du Sénégal, notamment celle du tourisme interne et surtout du tourisme religieux constitue un axe majeur.



« Aujourd’hui, Air Sénégal est leader sur plusieurs destinations, Dakar-Paris, Dakar-Banjul, Dakar-Conakry et Dakar-Bamako. Le Gouvernement et le président de la République sont attentifs à ce qui se passe à Air Sénégal », a soutenu le ministre.



Qui a informé que « l’ouverture de la ligne New-York-Dakar-Washington a été reportée en 2021 à cause de la pandémie de Covid-19 ».



Devant les députés, Alioune Sarr d’ajouter : « Le secteur du tourisme avec des arrivées de l’ordre de 1 955 561 touristes en 2019, et des recettes touristiques évaluées à 859,8 milliards en 2019, soit une contribution de l’ordre de 7 % avait assurément fait de bonnes performances ».

