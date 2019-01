Alioune Sarr: « c’est indigne et irresponsable d’insulter un Président dans les réseaux sociaux »

Le ministre du Commerce, Alioune Sarr est outré par le comportement de certains jeunes et rappeurs, prompts à désacraliser les institutions à travers les réseaux sociaux par des clips ou des publications hostiles au Président Sall.



« Je trouve que c’est indigne d’insulter nos plus hautes institutions de la République à travers des réseaux sociaux. C’est totalement irrationnel et irresponsable d’insulter un chef de l’Etat dans les réseaux sociaux, il faut que l’Afrique évite le piège de ses détracteurs », s’est-il indigné.





Le ministre du Commerce a tenu ces propos lors d’un meeting au quartier Keur Mame El Hadji à Thiès.











