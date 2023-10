Alioune Souaré, ancien député sur la répartition des postes du nouveau bureau de l’Assemblée : « Yewwi et Wallu se sont faits rouler dans la farine par Benno » L’ancien député et spécialiste du droit parlementaire, Alioune Souaré, a émis de sérieux doutes sur la méthode de calcul utilisée dans la répartition des postes au sein du nouveau bureau de l’Assemblée nationale où le groupe parlementaire Benno a profité de la démission des 14 députés de Taxawu Sénégal de Yewwi askan wi pour s’adjuger les 03 postes de ce groupe d’opposition dans le bureau.

Interpellé par Sud quotidien sur la nouvelle composition du bureau de l’Assemblée nationale, Alioune Souaré n’écarte pas l’idée que le groupe parlementaire Benno ait complètement roulé dans la farine celui de Yewwi askan wi en profitant de la scission avec Taxawu Sénégal de Yewwi askan wi.



En effet, selon lui, rien ne justifie que Benno se retrouve avec 5 vice-présidents, 4 secrétaires élus et 2 questeurs si on se base sur le tableau de calcul à appliquer dans la répartition des postes proportionnellement à la représentation des groupes parlementaires prévue à l’article 14 du règlement intérieur alinéa 2.



Le groupe parlementaire Yewwi askan wi s’est-il fait rouler dans la farine par celui de la majorité qui a profité de la démission des 14 députés de la plateforme Taxawu Sénégal pour s’octroyer ses trois postes dans le bureau. Tout porte à le croire si l’on se fie à l’avis de l’ancien député et spécialiste du droit parlementaire, Alioune Souaré.



Interpellé par Sud quotidien, le spécialiste du droit parlementaire citant les dispositions de l’article 14 du règlement intérieur alinéa 2 de l’Assemblée nationale, estime que rien ne justifie que Benno se retrouve avec 5 vice-présidents, 4 secrétaires élus et 2 questeurs.



Citant le tableau de calcul à appliquer dans la répartition des postes proportionnellement à la représentation des groupes parlementaires, prévue à l’article 14 du règlement intérieur alinéa 2, Alioune Souaré souligne que ce calcul est fait sur la base du quotient électoral et le système de la plus forte moyenne (à ne pas confondre avec le calcul du plus fort reste).



Poursuivant son explication, l’ancien député se démarque ainsi de la nouvelle configuration du bureau de l’Assemblée nationale avec à la clé 5 vice-présidents, 4 secrétaires élus et 2 questeurs pour le groupe parlementaire de Benno. En effet, selon lui, pour calculer le quota dévolu à chaque groupe parlementaire dans les 08 Vice-présidents, le quotient électoral est obtenu en divisant l’effectif des 165 députés par les 08 postes de vice-présidents à pourvoir.



Le résultat de 20,625 est ensuite arrondi à 21 (selon la règle du nombre décimal, on arrondit au plus haut si le chiffre qui vient après la virgule est supérieur ou égale à 5). Ainsi, pour savoir le nombre exact de vice-présidents dévolus au groupe parlementaire de la majorité Benno Bokk Yakaar (Bby), on divise l’effectif des 82 députés de ce groupe par 21, ce qui donne un résultat de 3,904 qui est ensuite arrondi suivant la règle de la plus forte moyenne prévue par l’article 14 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale alinéa 2. Ce qui devait donner un résultat final de 3+1(plus forte moyenne) = 4 vice-présidents pour Bby.



Au niveau des Secrétaires élus également, si on base sur cette même méthode, le groupe parlementaire Bby devait également conserver son effectif de 03 sur les 06 Secrétaires élus. En effet, le quotient électoral pour ces postes étant de : 165/6 = 27,5 arrondi à 28 (selon la règle du nombre décimal), le quota de Bby devait être 82/28 = 2,928 ( arrondi à 3 suivant la plus forte moyenne : 2+1).



Il en est de même pour les Questeurs dont le nombre de poste à pourvoir est de 02 et le quotient électoral : 165/2 = 82,5 arrondi à 83 (selon la règle du nombre décimal). Avec 82 membres, le quota du groupe Bby devait être : 82/83 = 0,987 arrondi à 1 selon la méthode de la plus forte moyenne. Ce qui fait que Yewwi askan wi avec ses 42 membres devait également conserver son poste d’adjoint. Puisqu’en disant les 42/83, on aura un résultat de 0,506, arrondi à 1 selon la méthode de la plus forte moyenne.



