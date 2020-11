Alioune Sylla des Sages de l’APR: «Le Président Macky Sall a bien fait de faire appel à Idrissa Seck pour construire ce pays» Dimanche dernier, à Touba, Dr. Alioune Sylla, membre du Collectif des sages de l’APR à Touba, qui donnait son avis sur la nomination du gouvernement et d’Idrissa Seck aux commandes du Conseil économique, social et environnemental, a fait savoir que nul n’est indispensable.

« Les ministres sortants du gouvernement, aujourd’hui, doivent se sentir redevables au président de la République et doivent le remercier de la confiance qu’il leur a faite depuis son accession au pouvoir, car ils ont été choisis sur une population de 15 millions d’habitants, et dans cette population, existent des milliers d’hommes et de femmes instruits, des intellectuels de haut niveau, aussi capables qu’eux, pour diriger des secteurs aussi stratégiques du pays ».



Pour changer la donne, a fait valoir Dr. Sylla, le président de la République, Macky Sall, a bien raison de faire appel à des hommes nouveaux, à d’autres intellectuels, à d’autres citoyens, aussi valables que ces ministres sortants, pour leur donner la chance à eux aussi, d’apporter leur savoir et leur compétence pour une construction continue de notre cher pays.



Donc, a soutenu le grand sage de l’Apr, Dr. Sylla, les détracteurs doivent se taire à jamais et de comprendre que le Président Macky Sall a montré qu’il a besoin de tous les fils du pays et que le seul souci qui l’anime, aujourd’hui, c’est d’amener le Sénégal à bon port, vers l’émergence et toutes les contributions favorables à cette voie lui sont nécessaires pour continuer son chemin dans l’intérêt de tous les Sénégalais.



Concernant la nomination d’Idrissa Seck aux commandes du Conseil économique, social et environnemental, le grand patriote, Dr. Alioune Sylla, a expliqué qu’Idrissa Seck est d’abord et avant tout, un citoyen sénégalais, un cadre de surcroît et un homme d’État qui a beaucoup d’expérience.



C’est dans ce sens, a-t-il fait noter, que Macky Sall n’a pas hésité à faire appel à des hommes dont il est sûr de leur patriotisme, de leur bonne foi, de leur sérieux et de leurs compétences pour leur confier des missions pour servir leur pays.



Idy est libre de répondre à l’appel de Macky Sall, là où le devoir l’appelle, car il est citoyen sénégalais comme tout le monde, et doit apporter sa contribution à la construction du pays. Alors que les gens cessent de spéculer sur des futilités qui ne riment à rien, au lieu de faire face à l’essentiel, qui est de soutenir le Président Macky Sall, en route sur la voie de l’émergence du Sénégal, a-t-il conclu.













