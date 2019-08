La fermeture de l’aéroport Léopold Sédar Senghor n’est pas du gout de tout le monde. Alioune Tine qui indique en avoir fait l’amère expérience dénonce cette mesure et liste ses inconvénients.



« Je reviens de Ziguinchor par Air Sénégal qui fait 40 mn Diass-Ziguinchor et plus d’une heure entre Diass et Dakar, c’est absurde », dénonce le président de l’organisation de la société civile Africa Jom center.



Selon lui, en « restaurant l’aéroport Léopold Sédar Senghor pour les vols intérieurs, on gagne du temps, on désencombre Diass et réhabilite Léopold Sédar Senghor ». Pour Alioune Tine, « un aéroport réservé au seul Président, ça n’a aucun sens ».



Le président Sall est pratiquement le seul à qui l’aéroport Léopold Sédar Senghor est ouvert pour ses nombreux déplacements.



