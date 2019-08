Alioune Tine : « Avec le décès de Amath Danskho c'est un grand baobab qui vient de tomber » A travers une série de « tweets », Alioune Tine a rendu hommage à Amath Dansokho, le fondateur du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT), décédé ce vendredi des suites d’une longue maladie.

« Avec le décès de Amath Danskho c'est un grand baobab qui vient de tomber, un homme qui a été de toutes les luttes pour la démocratie et les libertés fondamentales. Parcours et expérience politique à nulle autre pareille. Condoléances attristées à la famille», écrit-il .









