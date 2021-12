Alioune Tine Fondateur D’afrikajom Center «Auditer la fonction publique est une urgence»

Une situation qui a fait doubler la masse salariale en 10 ans. Celle-ci est passée de 428 milliards en 2011 à 900 milliards en 2021. Pas étonnant si les effectifs, eux aussi, vont crescendo. En effet, une hausse vertigineuse est constatée sur la période indiquée. De 91 401 agents en 2011, la Fonction publique se retrouve avec plus de 152 000 agents, en 2021.



Prenant la balle au bond face à cette situation plus qu’inquiétante, Alioune Tine déclare : «Auditer la Fonction publique, c’est une urgence signalée.»



Selon le fondateur d’Afrikajom Center, la gangrène qu’il faut impérativement extirper pour soigner définitivement le mal, c’est la «politisation de la Fonction publique».



«La Fonction publique n’a jamais été autant politisée et le recrutement et les nominations n’ont jamais été autant politisés. Auditer la Fonction publique, c’est une urgence signalée. Réduire le fait partisan qui détruit et décrédibilise l’Administration», écrit Alioune Tine dans un tweet.

Tribune