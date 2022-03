Alioune Tine : «L’éligibilité de Khalifa Sall et de Karim Wade doit et être résolue de façon définitive pour apaiser le champ politique»

La réhabilitation de Khalifa Ababacar Sall et de Karim Wade en vue des prochaines échéances électorales est au centre des débats. Mais pour le Secrétaire général de AfricaJom Center, Alioune Tine, cette question doit être résolue de façon définitive pour apaiser le climat politique.



«L’éligibilité de Khalifa Sall et de Karim Wade doivent être résolue de façon définitive pour apaiser le champ politique. Le problème de notre système c’est la tension justice contre légitimité politique. Et ça concerne toujours des opposants. Il faut résoudre cette tension et vite», a plaidé le droit de l’hommiste dans un post publié sur son compte Twitter.

