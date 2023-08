Alioune Tine: "Le pays vit une des séquences les plus tragiques de son histoire"

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Août 2023

Les réactions sur la situation politico-sociale du pays se poursuivent venant des acteurs politiques et de la société civile. C’est ainsi que le vétéran des droits de l’homme Alioune Tine a déclaré que le Sénégal vit sans doute une des séquences de son histoire les plus tragiques au niveau politique, à savoir celle qui renvoie à la criminalisation de l’opposant pendant la période coloniale. ‘’L’opposant était souvent considéré comme un terroriste et son traitement était la prison, l’exil ou la mort. Il nous faut toujours nous interroger quand on est au pouvoir en Afrique, quel message nous donnons aux Africains et au monde quand on fait de la politique’’, a dit le fondateur de Afrika Jom Center, informe LeTémoin.



Il soutient que la démocratie est structurellement imparfaite et appelle de tous les ressorts puissants de notre imaginaire pour la réinventer chaque fois qu’elle est en panne. ‘’Le meilleur moyen, c’est la palabre africaine, parce que la démocratie, c’est toujours et partout une assemblée de paroles pour reprendre la merveilleuse formule d’Alain Supiot. Les moments de panne démocratique sont des opportunités, pour des actes absolus de sublimation, des moments pour rebondir, des moments où il faut faire montre de la capacité de résilience’’, a écrit avec beaucoup de sagesse Alioune Tine.

Ndèye Fatou Kébé