Alioune Tine, Pr. Ndioro Ndiaye, Ibrahima Bakhoum… pour un dialogue inclusif

Alioune Tine, Pr; Ndioro Ndiaye, Ibrahima Bakhoum journaliste, Cheikh Tidiane Cissé du Collectif des Organisations de la société civile pour les élections, Elimane Kane, ces hauts responsables regroupés au sein du Groupe de facilitation, prônent un dialogue politique inclusif. Lors de leur réunion tenue ce lundi 16 mai 2023, ils ont déploré la situation politique nationale de plus en plus tendue. « Le Groupe de facilitation appelle toutes les parties à créer les conditions de succès d’un dialogue inclusif. »



D'après "L'As", le Groupe appelle ainsi « à la désescalade, afin de préserver les fondamentaux et valeurs de la République, garants de la cohésion et de la paix sociales. Dans cette perspective, le comité va poursuivre ses rencontres et concertations avec les autorités religieuses, les acteurs politiques, la société civile ainsi que les organisations socioprofessionnelles en vue de contribuer à la paix, la sécurité, et la stabilité de plus en plus menacée dans notre pays », indiquent ces personnalités, dans un communiqué. Le Groupe a déploré la mort du policier Khassim Diédhiou, survenue hier à Ziguinchor.