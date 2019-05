Alioune Tine : « la participation de Karim Wade et Khalifa Sall serait une plus-value pour le dialogue politique » Le Front citoyen pour la libération de l’otage politique Khalifa Sall (Fclop) a rendu visite, hier, au fondateur d’Africa Jom Center, Alioune Tine. Mamadou Diallo du CosM23 et ses camarades ont présenté à Alioune Tine, un ensemble de démarches pour la libération de l’ex-maire de Dakar, rapporte "Source A".

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2019 à 16:34 | | 0 commentaire(s)|

« Nous estimons parmi les conditions de succès du dialogue que nous allons engager, pour apaiser ce quinquennat, nous l’avons toujours dit, figure en première ligne, la libération de Khalifa Sall et le retour de Karim Wade. Leur participation va être une plus-value au dialogue politique », a dit Alioune Tine face à la presse.

