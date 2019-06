Alioune Tine sur les révélations de la BBC: « C’est une affaire d’Etat, Aliou Sall doit démissionner » L'ex-Directeur d’Amnesty international pour l'Afrique de l'Ouest n’y va par quatre chemins dans le scandale de 10 milliards de dollars révélé par la BBC dans le pétrole et le gaz au Sénégal.

« La meilleure solution qui s’offre à Aliou Sall, c’est la démission. Aliou Sall n’en est pas conscient, mais c’est une affaire d’Etat. Ce qui fait que cette affaire soit moins une affaire d’Etat, c’est qu’il démissionne », a dit Alioune Tine dans L’Observateur de ce jour.



Selon lui, « c’est la position éthique qui sied. Cela réduit la sensibilité de la question. Cela lui donne une ouverture pour sauver son honneur. Et même pour protéger son frère ».



Pour Alioune Tine, « les dénégations ne sont pas une solution », mais qu’Aliou Sall se mette « à la disposition de la justice britannique et celle sénégalaise ».

