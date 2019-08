Allégations de torture après le meurtre de Tamsir Sané : l’ONLPL envoie une mission d’observation à Tamba L’Observatoire national des lieux de privatisation de liberté (Onlpl) a envoyé une mission d’observation à la gendarmerie de Koumpentoum et à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Tambacounda, suite aux allégations de torture des présumés auteurs du braquage de la poste de Koumpentoum et du meurtre du commandant Tamsir Sané.

Selon la RFM qui donne l’information, la mission comprend un commissaire divisionnaire de police à la retraite, un inspecteur de l’administration pénitentiaire à la retraite et un spécialiste des droits de l’homme.

La mission va remettre un rapport aux autorités un rapport à l’issue de son enquête.

La RFM avait indiqué que les mis en cause dans l’affaire de Koumpentoum n’avaient pas été à la fête lors de leur audition à la gendarmerie de la localité.



