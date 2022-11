Allemagne / Chendou Cissé : "Sadio Mané pourrait manquer le premier match, mais il sera au Mondial"

Le plus Allemand des Sénégalais, Chendou Cissé qui vit à la Ruhr depuis des décennies, est revenu sur le "forfait" de Sadio Mané, après sa blessure face au Werder d Brême.



" Vous êtes allé vite en besogne. Mon téléphone n'a cessé de sonner depuis la blessure de Sadio Mané. J'ai été au Bayern ce matin pour avoir une idée de la situation. Ils m'ont confirmé qu'il y'a eu plus de peur que de mal. Au pire des cas, il pourrait rater le match de Schalke et certainement, le premier match de la Coupe du Monde. De toutes les façons, je vous dirai davantage dans quelques heures, mais rassurez-vous ", a-t-il dit.