Allemagne : Un Français tue ses deux enfants de mère sénégalaise Le principal suspect, un Français de 55 ans, se serait disputé avec sa compagne, une Sénégalaise de 26 ans, avant de tuer ses deux enfants de 5 et 2 ans.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mai 2019 à 14:24 | | 0 commentaire(s)|

Un Français est soupçonné d'avoir tué à Dresde, dans l'est de l'Allemagne, ses deux enfants âgés de 5 et 2 ans, et d'avoir blessé leur mère, a indiqué vendredi le parquet de Dresde, selon Europe1 et AFP



L'homme de 55 ans se serait disputé avec sa femme, une Sénégalaise de 26 ans, avant de s'en prendre à ses enfants. La mère, blessée, a été hospitalisée à Dresde.



Le suspect devrait être présenté à un juge vendredi. Aucune précision n'a été donnée à ce stade sur les circonstances de ces meurtres.

