Alliance: Macky Sall encense Idrissa Seck et salue son courage politique Macky Sall salue le ’’courage’’ politique d’Idrissa Seck. Pour le chef de l’État, sa nouvelle alliance avec le nouveau président du Conseil économique social et environnemental (Cese) n’était pas évidente.

Mais, elle est bénéfique parce que cette alliance constitue l’écrasante majorité de l’électorat sénégalais. « Je remercie Idrissa Seck et tous ceux qui, comme lui, ont eu le courage de dialoguer. Parce qu’il faut du courage pour dialoguer. Quel est le président qui ne voudrait pas prendre le candidat qui est arrivé 2e après lui ?



À deux, et avec les autres candidats avec qui je suis en discussion ça fait plus de 85% de l’électorat », a déclaré le chef de l’État. Avant de lancer en wolof, sur un ton taquin : ’’Kaan mo beugoul lolou ? Kuko beugeul rek dang ko meuneul ame’’ (Celui qui ne veut pas d’une telle alliance politique, c’est parce que simplement il ne peut pas l’obtenir)’’.



Dans allocation, Macky Sall a confirmé que ses rencontres avec Idrissa Seck datent de plusieurs mois. Mais, souligne-t-il, c’était dans l’intérêt du pays.



