Alliance avec Macky Sall: Thierno Bocoum fait une importante déclaration

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Décembre 2018 à 12:42 | | 7 commentaire(s)|

Le leader du mouvement Agir vient de clore le débat sur une éventuelle alliance avec la mouvance présidentielle. Interpellé par nos confrères de la 7Tv, Thierno Bocoum a fait une importante déclaration après avoir renoncé à sa candidature à l’élection présidentielle.



» Quand on veut aller vers une rupture dès 2019, on ne peut pas penser soutenir Macky Sall. J’exclus toute alliance avec lui », répond Thierno Bocoum. Et d’ajouter : « Il faut suivre les personnes par rapport à ce qu’elles disent et à leur parcours. Je suis sur l’échiquier politique depuis longtemps, j’ai toujours fait ce que je fais, il n’y a jamais eu d’exception et il n’y en aura pas ».















Senenews

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos